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Из жизни | На улице Кижеватова за контейнерной площадкой скопилась гора листьев

27.11.2019|15:18
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Листве, собранной во дворах, самое место за контейнерной площадкой, видимо, решил сотрудник ЖКХ и бросил остатки сухой растительности в овраг за баком. А вот ветки и туда не понес - кинул сбоку, у всех на виду.

Учитывая, что вторая сторона уже занята старой мебелью, получается интересная картина. За домом № 17 на Кижеватова - свалка. А ведь мимо идет непрекращающийся поток к остановке, рынку, школе. Или к самой мусорной площадке.

«Там вообще никогда не убиралось, в домоуправлении спросите», - отметила местная жительница.

«Неприятное впечатление внешне, убираться почаще надо тут», - предложила горожанка.

«Как ни придешь, всегда такое», - рассказала пенсионерка.

Лишь один местный житель попытался защитить специалистов ЖКХ.

«На той неделе два или три раза КамАЗ бортовой с утра стоял, который собирал мусор, доски, старые стенки. А это свежее, наверное откуда-то принесли. Так здесь нормально мужики вывозят, а вот ветки давно лежат, кто за это отвечает - другой вопрос», - заявил он.

Учитывая, что окружает дом, становится понятным отношение сотрудников подрядной организации, которые при ремонте крыши скидывали старый рубероид как попало: его куски висят на дереве.

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