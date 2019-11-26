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Из жизни | Прохожие устроили свалку у сгоревших сараев на улице Байкова

26.11.2019|15:26
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Улицу, названную в честь Героя Советского Союза Семена Байкова, впору переименовывать в Мусорную. Чем провинился частный сектор, за что его начали заваливать отходами, недоумевают местные жители.

«Здесь ни на коляске проехать с ребенком нельзя, ни погулять. Ну что это за люди? И не убирает никто ничего. Вот идут с 12-го дома, с Можайского, проходят - я сколько раз говорила: «Ну зачем вы здесь бросаете? Бросьте около своего подъезда! Вы же не бросите, а к нам можно бросить сюда», - пожаловалась горожанка Лидия Андреевна.

Несколько лет назад напротив дома № 2а сгорели сараи. Они были незаконно возведенными, владельцы их не стали перестраивать, даже обгоревшие бревна не убрали. К куче кто-то положил один пакет... С этого началась свалка.

«Я нанимала бомжей, чтобы убрали за деньги, за свои. В прошлом году нанимала и в этом. Я не могу - такое безобразие! Это просто страсть!» - отметила женщина.

Но не должна пенсионерка с небольшим ежемесячным доходом всякий раз тратить личные средства на уборку целой улицы. Народ обнаглел до такой степени, что мусор стал засовывать в щели старых сараев. Как бороться с этим, Лидия Андреевна не знает: увещевания не помогают.

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