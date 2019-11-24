Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|24 ноя 2019|19:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  70.90  |  $  64.26

Из жизни | В Пензе у ТЦ «Суворовский» дорогу водителям преградила пустая «Лада»

24.11.2019|11:15
Печать

В субботу, 23 ноября, в объектив камеры пензенца попало курьезное происшествие на улице Гагарина.

Недалеко от торгового центра «Суворовский» дорогу водителям, направлявшимся в сторону перекрестка с улицей Суворова, преградил автомобиль «Лада».

«Едем мы такие, едем. А тут машина поперек дороги стоит. И там никого нет. Она пустая! И она стоит поперек дороги!» - прокомментировал автор за кадром.

Колеса легковушки, оказавшейся на улице с оживленным трафиком, пересекли двойную сплошную линию. Машина создала значительную помеху движению другого транспорта.

«Лада-беспилотник», «Устал ехать», «Дорогу переходит», - пошутили прокомментировавшие ролик пользователи. Большинство предположило, что автомобиль укатился с места парковки.

Аналогичные ДТП не редкость для областного центра. Так, на улице Володарского уехавший со стоянки легковой автомобиль врезался в деревья. Это помешало ему оказаться на дороге.

Источник — видео vk.com/penza_live
0
0
0
0
 
Гость|24.11.2019 11:56|

С такими жоповозниками сплошные прорывы.

Гость|24.11.2019 12:31|

У Суворовского улица Гагарина? Купи глобус.

Гость|24.11.2019 13:05|

А где озабоченные что про крестный ход везде пишет?

Гость|24.11.2019 13:22|

Ну журналюги, ну тупые! Где Гагарина, и где Суворовский! Если бы не этот кривой двойной мост, вернее, два моста, то это далеко разные районы, никак не соединенные улицей! А мост можно и с Шуиста на Западную кинуть, и сказать, что К.Цеткин пересекаются с Ленинградской

Гость|24.11.2019 13:28|

Да, сегодня бензин по дешевке наливают, на перекрестке Гагарина/Минская, если че!

Гость|24.11.2019 13:34|

Зря прикалываетесь!! Посмотрите в 2ГИС как называется улица

Гость|24.11.2019 13:38|

Это не журналюги тупые, а ты. Купи карту лапоть!

Гость|24.11.2019 13:47|

Гость писал(a):

Купи карту лапоть!
Сам ты лапоть! Ты на гоше шоль смотрел? На яше написано "Толстовский путепровод". Гоше по барабану нюансы всяких деревень. Они Москву-то плохо знают. Добавлял как-то магаз в их карты, так в карточке организации адрес написан правильно, а метка хз где, пока координаты с широтой и долготой не написал. У них и в массовой загрузке в XML нужно обязательно указывать координаты, а не только адрес.

Гость|24.11.2019 14:46|

А правда, интересное место - начало Железнодорожной, Володарского улиц и начало Гагаринского путепровода.

Гость|24.11.2019 14:51|

Гость писал(a):

Володарского
Извиняюсь - Ворошилова.

Гость|24.11.2019 16:25|

Какой идиот писал про улицу Гагарина?! Ты, дебил недоучившийся в школе, знаешь, где улица Гагарина в Пензе, а где ТЦ "Суворовский"? Или ты, идиот из поколения ЕГЭ, страдаешь топографическим кретинизмом??? Понаберут в свой сраный 11 канал или филологов, или дебилов.

Гость|24.11.2019 19:02|

Гость писал(a):

Зря прикалываетесь!! Посмотрите в 2ГИС как называется улица
Это 2ГИС твоя кривая.

Перекресток всегда был Суворова- Дзержинского/Кулакова

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!