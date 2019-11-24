Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|24 ноя 2019|14:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  70.90  |  $  64.26

Из жизни | В Пензе на ул. Луначарского водитель чудом не попал под град металла

24.11.2019|13:07
Печать

В Пензе перевозка груза на крыше легкового автомобиля едва не закончилась серьезным ДТП.

Инцидент произошел на улице Луначарского и попал в объектив видеорегистратора горожанина Сергея. Кадры были сделаны днем в субботу, 23 ноября, и появились в социальной сети «ВКонтакте».

На них запечатлен автомобиль «Лада», перевозящий металлические конструкции. Водитель остановился на запрещающий сигнал светофора. Через несколько секунд, когда движение начинается, свой груз легковушка неожиданно теряет.

Металлические детали падают перед самым капотом машины автора ролика. Как заметили прокомментировавшие кадры пензенцы, если бы автомобилист интуитивно не притормозил, ДТП избежать бы не удалось.

Большинство пользователей сошлись во мнении о том, что водитель «Лады», не закрепив как следует груз, создал на дороге крайне опасную ситуацию.

«Могло стать причиной серьезного ДТП, если б соскочило на скорости и водители начали бы уворачиваться от нежданчиков», «Ценой такой ошибки могла стать человеческая жизнь!», «Ну что ты на русский авось надеешься? Вот не дай бог на капот какой-то дорогой иномарки грохнулось», - отметили комментаторы.

Источник — видео Сергея Пономарева, vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|24.11.2019 14:04|

надо было тазу с металлоломом чуть раньше остановиться, а то 341-й китаец слишком прыткий!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!