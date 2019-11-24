24.11.2019 | 13:07

В Пензе перевозка груза на крыше легкового автомобиля едва не закончилась серьезным ДТП.

Инцидент произошел на улице Луначарского и попал в объектив видеорегистратора горожанина Сергея. Кадры были сделаны днем в субботу, 23 ноября, и появились в социальной сети «ВКонтакте».

На них запечатлен автомобиль «Лада», перевозящий металлические конструкции. Водитель остановился на запрещающий сигнал светофора. Через несколько секунд, когда движение начинается, свой груз легковушка неожиданно теряет.

Металлические детали падают перед самым капотом машины автора ролика. Как заметили прокомментировавшие кадры пензенцы, если бы автомобилист интуитивно не притормозил, ДТП избежать бы не удалось.

Большинство пользователей сошлись во мнении о том, что водитель «Лады», не закрепив как следует груз, создал на дороге крайне опасную ситуацию.

«Могло стать причиной серьезного ДТП, если б соскочило на скорости и водители начали бы уворачиваться от нежданчиков», «Ценой такой ошибки могла стать человеческая жизнь!», «Ну что ты на русский авось надеешься? Вот не дай бог на капот какой-то дорогой иномарки грохнулось», - отметили комментаторы.