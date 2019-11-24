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Из жизни | На ул. Гагарина в Пензе дорогу водителям преградила пустая «Лада»

24.11.2019|11:15
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В субботу, 23 ноября, в объектив камеры пензенца попало курьезное происшествие на улице Гагарина.

Недалеко от торгового центра «Суворовский» дорогу водителям, направлявшимся в сторону перекрестка с улицей Суворова, преградил автомобиль «Лада».

«Едем мы такие, едем. А тут машина поперек дороги стоит. И там никого нет. Она пустая! И она стоит поперек дороги!» - прокомментировал автор за кадром.

Колеса легковушки, оказавшейся на улице с оживленным трафиком, пересекли двойную сплошную линию. Машина создала значительную помеху движению другого транспорта.

«Лада-беспилотник», «Устал ехать», «Дорогу переходит», - пошутили прокомментировавшие ролик пользователи. Большинство предположило, что автомобиль укатился с места парковки.

Аналогичные ДТП не редкость для областного центра. Так, на улице Володарского уехавший со стоянки легковой автомобиль врезался в деревья. Это помешало ему оказаться на дороге.

Источник — видео vk.com/penza_live
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Гость|24.11.2019 11:56|

С такими жоповозниками сплошные прорывы.

Гость|24.11.2019 12:31|

У Суворовского улица Гагарина? Купи глобус.

Имя: Гость
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