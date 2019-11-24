24.11.2019 | 11:15

В субботу, 23 ноября, в объектив камеры пензенца попало курьезное происшествие на улице Гагарина.

Недалеко от торгового центра «Суворовский» дорогу водителям, направлявшимся в сторону перекрестка с улицей Суворова, преградил автомобиль «Лада».

«Едем мы такие, едем. А тут машина поперек дороги стоит. И там никого нет. Она пустая! И она стоит поперек дороги!» - прокомментировал автор за кадром.

Колеса легковушки, оказавшейся на улице с оживленным трафиком, пересекли двойную сплошную линию. Машина создала значительную помеху движению другого транспорта.

«Лада-беспилотник», «Устал ехать», «Дорогу переходит», - пошутили прокомментировавшие ролик пользователи. Большинство предположило, что автомобиль укатился с места парковки.

Аналогичные ДТП не редкость для областного центра. Так, на улице Володарского уехавший со стоянки легковой автомобиль врезался в деревья. Это помешало ему оказаться на дороге.