22.11.2019 | 14:58

Обещанного три года ждут, говорит Александр Яковлевич из дома № 28 на Зеленодольской улице, который никак не добьется замены столба с электропроводами. Срок, закрепленный в народной пословице, уже истек.

«Это уже продолжается четвертый год. Звоню в диспетчерскую в месяц два, а то и три раза, они говорят, что заявка есть: «Знаем о вашей опоре, приедем», - рассказал мужчина.

На телевидение Александр Яковлевич впервые обратился еще в 2018-м. Тогда на Новый год пенсионер загадал желание: чтобы специалисты заменили опору, иначе она грозила упасть. С приходом 2019-го житель Зеленодольской понял, что волшебство не помогло.

«Заняты бригады на других работах: то аварии, то еще что-то делают, меняют трансформатор - вот так объясняют», - привел подробности пенсионер.

После второго сюжета появилась надежда, ведь электрики не отказали, даже сроки назвали приблизительные.

«Обещали, что в этом году обязательно заменят опору. Они сказали, что бетонную, но нам любую, лишь бы нормально стояла, не висела на проводах, как эта. Особенно, когда ветер. Там провода уже ослабленные, искры летят во все стороны», - пожаловался Александр Яковлевич.

Кстати, и рядом расположенный столб требует замены, говорит пенсионер. Но там не так опасно: провода телефонные и сама опора в лучшем состоянии.