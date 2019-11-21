21.11.2019 | 15:03

Большинство прохожих на улице Гладкова не обращают внимания на то, что над головами, хотя стоило бы. Сверху сыпется не только штукатурка, но и куски кирпичей. Люди спешат и не видят.

«Когда снег, смотрю, а сейчас что смотреть? А! Не обратил внимания...» - отметил мужчина.

Примерно в одинаковом состоянии сразу несколько старых домов. И все они расположены впритык к тротуару (нет разделяющего газона). В этом и заключается опасность, не первый год пытается доказать местная жительница Марина Борисовна. Но реакции от чиновников не видит.

«У меня папка переписки. Отписок много, дел нет», - рассказала горожанка.

Притом что в доме № 7 проводился капремонт. Но новая крыша продолжает течь, потоки размывают стены.

«Отваливаются, балконы разрушаются, падают камни, поэтому ходить опасно. В зимнее время кончается тем, что практически полностью перегораживают улицу. И ходите, где хотите, а там машины.

Взято на контроль. Очередные сроки исполнения, которые МУП Ленинского района не выдерживает. К МУПу Ленинского района обращаться тоже сложно, поскольку он банкрот и там директора меняются, скажем так, каждые полгода», - пожаловалась Марина Борисовна.

Внутри двора картина еще более страшная, чем со стороны дороги.

«Этой весной крыша потекла во всех подъездах повсеместно. Сбрасывали лед, крыша разбита, железо дешевое (наверное, заборное), рушатся стены», - сообщила горожанка.

Некоторые водосточные трубы оторваны. Сначала жители складывали их вместе, потом перестали - все равно коммунальщики ничего не делают.