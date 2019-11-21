21.11.2019 | 15:25

Новый теплоизоляционный материал животные уже оценили - по нему легко взбираться на самый верх сетей, чтобы погреться. Кошкам ремонт понравился больше всех. Тем более что специалисты оставили окошко в кладке камеры.

Хотя кирпич могли вынуть и сердобольные местные жители. Напомним, они не давали представителям ресурсоснабжающей организации работать, потому что в теплом помещении рядом с сетями хвостатые нашли приют и не хотели его покидать.

Но рабочим нужно было восстановить кладку камеры, они с большим трудом свое дело завершили.

Жители теперь устроили домики для кошек поблизости. Их можно понять: люди, наигравшись, котят выбрасывают на улицу. Волонтеры не в состоянии обогреть такое количество ставших бродячими зверей. Тогда на помощь приходят сердобольные граждане: подкармливают, строят убежища.

Кстати, одна из защитниц бездомных кошек на Воронова не просто кормит зверей, она тратит свои деньги на стерилизацию, ищет им хозяев.