19.11.2019 | 15:23

Неоцененная инициатива жителей или не доведенная до логического завершения работа сотрудников сферы ЖКХ - за домом № 8 на улице Пушанина около десяти мешков с собранной листвой так и не вывезли. Судя по их состоянию, лежат они давно - некоторые уже успели порваться. Их содержимое скоро вновь ветром разнесет по округе. Чей-то труд окажется напрасным.

«Давно они лежат, давно. Выходят на субботник, собирают все, даже дети, собирают все и складывают. А ждут до тех пор, пока мешки не разорвутся и не разлетится все по сторонам. Не знаю, какие причины: то ли транспорта не хватает, то ли просто безответственность. Даже детей не жалеют», - пожаловалась женщина.

Впрочем, среди прохожих есть и оптимисты.

«Придет время - заберут эти мешки, может, когда вспомнят», - отметил мужчина.

К сожалению, подобная картина не редкость. Ежегодно 11 канал снимает сюжеты, как после субботника пакеты с мусором и листвой месяцами лежат на улице. Такое отношение коммунальщиков к добровольному труду активистов не может не расстраивать. Возможно, поэтому с каждым разом желающих выйти на уборку становится все меньше.