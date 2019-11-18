18.11.2019 | 15:03

От домов на улице Попова территорию гимназии № 53 отделяют не только ограда, дорога, деревья, но и полоса мусора. А также пепелище. Жители Западной Поляны поначалу даже не поверили, что у забора учебного заведения кто-то разводил огонь и чуть не довел до серьезного пожара.

«Это недавно здесь сгорело, мне кажется. Эти поваленные деревья - они обожженные», - отметила женщина.

«Нет, тут летом их не было видно. Листва была густая, и эти поваленные деревья видно не было, а сейчас листва опала. Они просто от старости упали и такой цвет приобрели. Это валежник, его никто не убирает», - пояснила горожанка.

Но обугленный ствол, сожженные сучки - свидетельство чьей-то шалости или непредумышленного поступка. Хотя бытовой хлам к забору гимназии люди носят целенаправленно, понимают, что делают.

«Ну вообще, конечно, это безобразие. Неприятно смотреть. Раньше здесь было чистенько, но стали мусор везде бросать - и такое безобразие получилось. Мы сами пакостим», - сообщила пенсионерка.

«Свинство! Это давно уже понятно всем», - заявил мужчина.

Но что с этим делать, как воздействовать на людей, пока никто не придумал.