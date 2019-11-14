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Из жизни | На улице Медицинской участок у школы № 66 забросали мусором

14.11.2019|18:39
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«Все хуже и хуже становится, беспорядок», - отметила жительница Пензы Лидия Ивановна.

Территория между школой № 66 и домом № 6а на Медицинской уже давно не ощущала внимания со стороны людей. Раньше была под присмотром, ее прибирали, деревца оградили покрышками, чтобы ненароком никто не погубил.

Но в какой-то момент забота кончилась. Видимо, на этапе, когда сломались громадные ветки старого великана. Их распилили, а вывозить было уже некому. Рядом с обрубками сучков начала расти и развиваться свалка.

«Мне кажется, для школы не очень подходит беспорядок. Тут обрезали, а убрать кому? Это кто делал? Кого послали, наверное, они должны и убрать?» - предположила женщина.

Журналисты «Службы 11» поинтересовались у администрации школы, чей участок примыкает к ограде учебного заведения.

Заместитель директора пояснила: прежде за территорией действительно ухаживали они - по тропе вдоль забора и ребята гуляют, и родители постоянно курсируют. Но активисты из числа местного населения на Медицинской проявили инициативу и захотели внести свою лепту в облагораживание участка. Энтузиазма хватило ненадолго.

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