13.11.2019 | 18:51

Квартал домов снесли на улицах 9 Января, Фрунзе, Шмидта и Комсомольской, а мусорная площадка осталась. И, судя по наполнению, ею активно пользуются, причем не все попадают в контейнер. А может, его содержимое вываливается наружу.

«Потому что дома расселили, никто не убирает, некому», - предположил мужчина.

С такой точкой зрения согласен и другой горожанин.

«Раньше чище было. Это в связи со сносом домов начали безобразничать, все подряд выкидывают», - пояснил он.

Однако местные жаловались и в 2012 году, когда еще стоял целый микрорайон старых трех- и четырехэтажек.

«Крысы и мыши. Это ужас, что у нас творится!» - возмущалась женщина.

Картина не сильно изменилась и в 2014-м.

«Бумага, одежда, посуда, листва, бутылки. Я считаю, что это недобросовестное отношение к труду, к людям, которые здесь живут и проходят», - отметила пензячка.

Теперь горожане, часто бывающие там, говорят, что контейнерная площадка все-таки периодически очищается сотрудниками ЖКХ. Возможно, не так часто, как хотелось бы.