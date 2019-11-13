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Из жизни | В Пензе после сноса целого квартала осталась мусорная площадка

13.11.2019|18:51
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Квартал домов снесли на улицах 9 Января, Фрунзе, Шмидта и Комсомольской, а мусорная площадка осталась. И, судя по наполнению, ею активно пользуются, причем не все попадают в контейнер. А может, его содержимое вываливается наружу.

«Потому что дома расселили, никто не убирает, некому», - предположил мужчина.

С такой точкой зрения согласен и другой горожанин.

«Раньше чище было. Это в связи со сносом домов начали безобразничать, все подряд выкидывают», - пояснил он.

Однако местные жаловались и в 2012 году, когда еще стоял целый микрорайон старых трех- и четырехэтажек.

«Крысы и мыши. Это ужас, что у нас творится!» - возмущалась женщина.

Картина не сильно изменилась и в 2014-м.

«Бумага, одежда, посуда, листва, бутылки. Я считаю, что это недобросовестное отношение к труду, к людям, которые здесь живут и проходят», - отметила пензячка.

Теперь горожане, часто бывающие там, говорят, что контейнерная площадка все-таки периодически очищается сотрудниками ЖКХ. Возможно, не так часто, как хотелось бы.

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Гость|13.11.2019 19:23|

penzainform.ru писал(a):

а мусорная площадка осталась
Это святое, не замахивайтесь на святое. Руки проч от мусорника.

Имя: Гость
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