11.11.2019 | 15:08

Камера теплотрассы делится горячим паром с окружающим ее миром. Потоки выбиваются из-под деревянных поддонов, которыми накрыты колодцы перед школой № 25 на улице Калинина. Хлипкие заслонки, считают пензенцы.

«Посмотрела прошла: люки открытые. Позвонила в 05, там среагировали сразу, приехали и закрыли вот так. Но, я думаю, это все-таки центр города - должны быть крышки, а не такие решетки», - отметила Тамара Николаевна.

Больше всего людей беспокоит, что объект располагается прямо перед учебным заведением. Детям свойственно любопытство.

«Сварятся! Подростки созоруют - и все. И кто-нибудь пойдет и попадет, полно воды горячей», - сообщила женщина.

Крышки исчезли несколько недель назад. Все случилось на глазах очевидцев.

«Такси подъехало черное и стало грузить люки, по-моему, три люка. Я как раз иду, а такси выруливает. Но я не думала, что нужно заострить внимание на этом. И вот на такси увезли эти люки», - рассказала местная жительница Людмила Михайловна.

Ресурсоснабжающей организации не сразу стало известно о пропаже. Колодцы были открыты, потом произошла утечка, шахты наполнились горячей водой, появился пар. Это привлекло внимание людей. До сих пор компании не удается приобрести и установить крышки, которые не могли бы заинтересовать воров.