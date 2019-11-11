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Из жизни | На улице Герцена горожане ходят по дороге из-за узкого тротуара

11.11.2019|18:04
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Если со стороны дома № 44 на улице Герцена есть тротуар, то напротив, там, где школа, его не предусмотрели. В итоге каждый решает по-своему, где ходить. Кто - по дороге, кто - по грязному вытоптанному газону, кто старается перейти проезжую часть, чтобы выбраться на асфальт.

«Мы с ребенком идем за домом, когда гуляем, а здесь уже нет дорожки. Сама удивляюсь: вот школа, здесь есть дорожка, а там - почему? Раньше, наверное, была, я не знаю», - рассказала женщина.

Впрочем, встретили журналисты «Службы 11» и ко всему привыкшую даму. Такую ничем не испугаешь, ей везде открыта дорога.

«Можно здесь пройти, а можно там пройти. Там дорожка маленькая, по обочине. Я здесь живу и привыкла уже», - отметила горожанка.

Большинство прохожих все-таки считает: вместо установки заборов лучше бы тротуар обустроили, ведь ограждения со своими обязанностями справляются не всегда, много людей идет как раз по дороге.

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Гость|11.11.2019 19:23|

Очередная дискриминация пешеходов. Город для автомобилей это ужас!

Гость|11.11.2019 19:26|

так это и не тротуар, а техполоса вдоль дороги. для чистоты, а не для прохода. а тротуар с другой стороны дороги

Имя: Гость
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