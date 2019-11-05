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Из жизни | Пензячка просит установить светофор на переходе к больнице № 6

05.11.2019|14:44
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Дополнительные меры защиты пешеходов предлагает использовать Нина Алексеевна с улицы Лядова. Есть зебра и знаки, но на них не все обращают внимание, уверяет пенсионерка с больными ногами и глазами.

«Я каждый день хожу на лечение в поликлинику, и не одна - нас много, больных, ходит. А машины едут и не останавливаются: кто по телефону разговаривает, кто музыку включил - и прямо на нас. Я чудом уцелела», - рассказала горожанка.

Женщина рассказала про недавний случай, когда пенсионерку едва объехал юный автомобилист.

«Я иду, а он - вперед меня и чуть было не сшиб. Я говорю: «Ну ты видишь: знак висит? Ты должен остановиться, а ты куда едешь, сынок? Разве так можно?» Он: «Иди, бабуль». Я записала номер машины», - сообщила она.

Журналисты провели эксперимент, который показал: абсолютно все автомобилисты пропустили пенсионерку. Но она уверяет, что так получилось лишь благодаря присутствию съемочной группы «Службы 11», которую видели водители. А зачастую не спасает и поворот - летят машины.

«Я предлагаю, чтобы поставили светофор, может быть, они будут нам все-таки уступать. Тут и слепые, и хромые, и здоровые, и больные, кто на работу бежит, кто с коляской», - отметила пенсионерка.

Если не светофор, то хотя бы лежачий полицейский помог бы, считает жительница улицы Лядова.

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