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Из жизни | Жители улицы Ладожской устали от нескончаемых раскопок во дворе

05.11.2019|18:57
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Тротуар во дворе дома № 117 на Ладожской во время ремонта теплотрассы продавили тяжелой техникой. Восстановив одно, поломали другое - так говорят местные жители, которые почти привыкли к раскопкам. Роют там часто и по разные стороны от многоэтажки.

«И все лето, и зиму - постоянно ходим в грязи. Не успевают закладывать дорожки, чтобы ходить нормально. И вода была отключена все лето, слов нет», - рассказала местная жительница Людмила.

Возможно, трубы меняют не полностью, а кусочками. Тогда становится понятно, почему едва ли не ежегодно вызывают съемочную группу «Службы 11» местные жители.

«Раскопки по неделе-две, и как мы проследим, как они меняют? Загорожено - не заглянешь. Но меняют в месяц минимум два раза. Здесь - неделю назад, на территории школы только три дня как закопали, сзади нашего дома месяц раскопки были, то есть мы кругом в раскопках», - отметила женщина.

В Пензе существуют строгие временные рамки, в которые коммунальщики обязаны уместиться и привести распаханную территорию в порядок. Но на деле получается, что пока жители Ладожской ходят по частично уничтоженному тротуару и по продавленной дорожке.

«Здесь машины тяжелые проезжают: и экскаваторы, и те, которые грунт вывозят. Машины все разбили. Они не успевают... положили, а через неделю опять раскопали. Сейчас к зиме нам скажут: а зачем, снег выпадет, все закроет», - пояснила горожанка.

Местные жители с таким подходом не согласны. Они надеются на то, что освещение проблемы даст результат.

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Гость|05.11.2019 19:10|

ГРАНТЫ ИЩУТ!

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