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Из жизни | Территорию у дома на улице Попова оккупировали мертвые деревья

05.11.2019|18:45
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Борьба со старыми деревьями у домов, как правило, бывает затяжной и длится годами. Управляющие компании обычно откладывают опиловку или вырубку до последнего, не имеют подходящей техники и рабочих в штате. Активисты прибегают ко всевозможным средствам.

На улице Попова людям медленно, но все же удается избавляться от мертвых или полумертвых великанов. Старшая по дому № 50 рассказывает, что писать приходится и в мэрию, и в управление ЖКХ, и в районную администрацию, и к депутатам обращаться, и к кандидатам.

«Было пожелание спилить деревья, обозначили три дерева: одно на детской площадке, оно на самом деле прямо пустое уже стояло, и два здесь. Одно спилили, а другое опилили, чтобы там транспорт не ставили», - отметила Любовь Семеновна.

Это сделали в начале осени. Но еще целое войско умирающих тополей и берез оккупирует территорию у домов. Страшное корявое дерево вросло в ограду сушилки, разрушает ее. Коммунальщики упустили момент, когда можно было этого избежать. Ветки спиливали, только не помогло.

Все зависит от настойчивости активистов. Любовь Семеновна с единомышленниками ставит задачи и добивается результатов.

«Это склад характера такой, отец у меня был военный, всю жизнь летали, потом я всю жизнь работала в «Транснефти», в Миннефтегазстрое. И как мне говорил начальник: «А кто еще сделает, кроме тебя?» - поделилась женщина.

Активистка жалеет об одном - много равнодушных. Если бы большинство стремилось к лучшему, то быстрее бы установился порядок во дворах.

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