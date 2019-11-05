05.11.2019 | 15:07

Площадка есть, а павильона нет: его снесли - на улице Транспортной, на стороне по направлению к центру. Напротив остался - неказистый, совершенно не соответствующий новой дороге, но он все же есть. Люди могут укрыться от дождя, снега и ветра. Исчезнувшая конструкция была тоже не в лучшем состоянии и не вписалась в общий пейзаж.

Какие-то остатки лежат в овраге за остановочной площадкой.

«Нет, ее куда-то увезли. Она железная была», - пояснил мужчина.

Если павильоны были одинаковыми, то, однозначно, в овраге лежат части увезенного.

Можно сравнить: крыша конструкции напротив из деревянных деталей, древесных плит, выкрашенных зеленой краской. Точно такие же обломки свалены за пределами дороги.

Получается, рабочие увезли массивные части павильона, а все остальное бросили гнить в кусты - вроде как никто не увидит. Но люди замечают. Виталию просто стыдно, когда смотрит на подобное.

«В Чимкенте был недавно, там вообще красота, прекрасно, чистота идеальная, город-сказка. Везде цветы, все благоухает, очень чисто убирают», - рассказал он.

Может, рабочие руководствовались благими намерениями: собирались выровнять овраг за пределами дороги. Но обычно не таким материалом засыпают. Похоже, кто-то сэкономил на вывозе крупногабаритного мусора.