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Из жизни | Берег на правой стороне Суры не располагает к прогулкам

04.11.2019|15:39
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Правый берег Суры вряд ли уже можно считать прогулочной зоной. Это полоса вдоль реки, выложенная плитами, а те проваливаются. Есть пласты, одним концом ушедшие в воду.

Неровные бетонные конструкции напоминают клавиатуру сломанного пианино. Смотреть неприятно, и удовольствия от прогулок не получишь, того и гляди зацепишься о неровные края и споткнешься.

На левой стороне Суры - иной пейзаж. Реконструкция набережной на стадии завершения, обновляют ее по проекту «Формирование комфортной городской среды». Пензенцы сами голосовали за это.

В начале прошлого года власти предложили населению сделать выбор - из пяти объектов обозначить самые важные для перестройки.

«Ну, набережная реки Суры - это все-таки место для прогулок жителей и это лицо города», - рассказал пензенец Юрий Алексеевич.

В реконструкцию левой стороны вкладываются миллионы. Во время недавнего осмотра объекта властями разных уровней прозвучала идея в будущем сделать единой территорию активного отдыха.

«Здесь будет живая зона, и вот эта пешеходная зона будет закольцована с пешеходными дорожками», - пояснил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

То есть единая кольцевая полоса пройдет через набережную, перестроенный Бакунинский мост, правый берег и мост Дружбы. Только противоположная сторона совсем не располагает ни к прогулкам, ни к активному отдыху. Спуститься к воде невозможно. Выбитые из ряда плиты заставляют усомниться в их устойчивости.

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Гость|04.11.2019 19:05|

Были времена, там кораблики причаливали. И самолёт стоял.

Гость|04.11.2019 19:11|

Прогулочной зоны там так и не сделали в советское время. Только укрепили берег, и то некачественно и уродливо.

Имя: Гость
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