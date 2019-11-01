01.11.2019 | 18:54

Время течет, но мало что меняется в привычках обитателей бывшего общежития на Заводской, 15. Появилось больше пластиковых окон, но тех, кто заботится о своем жилье снаружи, не прибавилось.

Несколько лет назад одна из активисток, Елена, пыталась навести порядок, ведя жесткую борьбу с местными неряхами.

«У меня дома стоят, как у заправского дворника, грабли, швабра - все подряд. Вот выйду хотя бы под окнами разобрать, убираюсь, захожу в квартиру, не проходит пяти минут - опять стеклотара, пластиковые бутылки, объедки. То есть полностью внутренности человеческой жизни, и не то что химия, а все подряд! Весь ливер они мне на голову сбрасывают, невозможно! Еще и смеются, и сигареты на голову кидают.

Я и кричала, и ругалась, и ходила по этажам, говорю: «Сколько же можно?» Открывают и каждый улыбается: да это не мы! А кто? Я сама себе? А потом хожу на них и ору?» - возмутилась женщина.

Елена проиграла битву, не сумев в одиночку справиться с общим беспределом. Может, времени не хватило: пришлось уехать.

Такой загаженный участок - лишь за домом № 15. У соседних № 11 и 13 не идеально чисто, но все же приличнее.

«Потому что там ничего не видно, там забор металлический, можно что угодно выкинуть с той стороны. А здесь побаиваются», - пояснил местный житель Владимир Николаевич.

Мужчина в общежитии - с советских времен. Он комментирует: в прошлом подобного допустить не могли. За зданием № 15 стояла вышка часового, ходила охрана, порядки были строгие - не забалуешь.

«Вырубали кусты все время, чтобы чистили. Это всегда было, потому что военное было предприятие, а сейчас посмотришь - как в лесу», - рассказал Владимир Николаевич.

Может быть, скоро вернется в общежитие активистка Елена и с новыми силами начнет бороться за чистоту.