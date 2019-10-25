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Из жизни | На Беляева, 12, ремонт странным образом обошел участок дороги

25.10.2019|12:24
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Перед домом № 12 на улице Беляева расположился участок дороги, нарушающий картину общего благополучия. Из дворов этой многоэтажки и соседней (Докучаева, 14) выйти можно по ровному, а повернув направо, придется спотыкаться о кочки.

«Этот отрезок дороги очень давно разрушился, потому что когда в 2010, по-моему, году была федеральная программа и асфальтировали нам все тротуары, его не отнесли ни к тротуарам, ни к чему. Пройти невозможно, проехать тоже, машины ставят на асфальт.

Так уже много лет, тут асфальт был еще при социализме положен. Его просто никто не трогает, никому не нужен. Весной я тут падала, когда кочки обледенели», - рассказала местная жительница.

Усугубляет проблему бордюр, окаймляющий участок с парковочными местами. Даже автомобилисты избегают подбираться близко к бортовому камню - там растеклась глубокая лужа. Ее дно такое же неровное, как и асфальт на клочке пешеходной зоны.

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