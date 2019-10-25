25.10.2019 | 13:23

На переходе неподалеку от дома № 69 на проспекте Строителей водители крайне неохотно пропускают пешеходов, пожаловался по телефону в «Службу 11» телезритель. Журналисты понаблюдали со стороны и провели опрос, который дал неожиданные результаты.

«Меня всегда пропускают. Все хорошо, и вообще водители у нас нормальные. Меня пропускают, я их уважаю - так везде в городе, как и следует», - ответила пенсионерка.

Все остальные опрошенные сказали в общих чертах то же самое.

Зато гостям города есть с чем сравнивать.

«Я не местная, два раза такое видела, но, насколько это часто бывает, я сказать не могу. В Коми у нас город маленький, все ученые, да и камеры везде стоят, так что пропускают всегда», - рассказала приезжая.

Пешеходы тоже ведут себя лучше, чем в Пензе.

«Вне перехода никто у нас не идет. Все стараются перейти где нужно. В Пензе иногда мимо перехода пробегают, пока нет машин, но это нормально - между переходами расстояние большое, чтобы не ждать, сокращают. Если не мешает, почему бы нет», - добавила женщина.

Культуру участников дорожного движения она оценила как «вполне достойную».