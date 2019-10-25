25.10.2019 | 17:36

Дорога во дворы между домами № 5 и 7 на улице Ленинградской полна неожиданностей. Ямы, разбитый асфальт, затем - ровный участок твердого покрытия, который заканчивается на границе жилого строения, а дальше - вновь ухабы, да еще вместе с грязью.

«Дорога, наверное, не оформлена как положено. Вон асфальт отвалился. Здесь-то нормальная дорога, а там - нет уже. Если ремонт проводили с этим домом, то так и получится: часть относится к дому, дальше не делают», - констатировал пенсионер.

По словам местных жителей, за 30 лет, что ходят через двор, ни разу они не видели ремонта поврежденных участков.

Автомобилисты рискуют подвеской.

«Здесь не езжу. Лучше объехать», - отметил один из них.

Трудно не только на машине. У колясок в прямом смысле отваливаются колеса, как без преувеличений заявила молодая мать, живущая поблизости.

Дамам на шпильках здесь просто не место.

«Я каблуки не ношу, простая подошва, но даже на ней не пройдешь. А вы говорите: каблуки!» - закрыла тему девушка.

Дорогой пользуется множество людей с улиц Ленинградской, Мира, Попова.