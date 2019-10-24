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Из жизни | В Пензе конфликт интересов кошек и тепловиков свелся к компромиссу

24.10.2019|15:25
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Работа бригады МКП «Теплоснабжение» была парализована, не начавшись. Специалисты планировали зацементировать щели между плитами камеры теплотрассы, но им запретило население многоэтажек на Кижеватова и Воронова, заявив, что бетонная коробка годами была домом для кошек.

Нескольких животных вытащили, но внутри якобы остались котята, попрятавшиеся в щели. Дорогу на волю им не найти.

Цементный раствор застывал, бригада отбивала атаки женщин. Народ требовал оставить в камере щели, чтобы кошки не лишались приюта. Бездомных много, и подкидывают постоянно.

«Они приходят, едят, мы о них пишем в интернете. Нашлись желающие взять сиамцев, которых прямо туда скинули три дня назад, просто в коробке. Недовольных в районе у нас нет, не чета другим», - рассказали местные жители.

Рабочие возражали, что кошки легко могут выбраться по лоткам теплотрассы, найти дорогу в любой подвал. Но зоозащитники их доводов не принимали.

«Как они выберутся, если все дырки заделают? А полуторамесячные котята вообще дорогу не найдут», - аргументировала женщина.

Через пару часов специалистам удалось сломить сопротивление покровительниц кошек. Но в дело вмешались сами четвероногие.

Итогом противостояния стало соглашение: на время в камере оставят один лаз, чтобы молодняк выполз. Потом все щели зацементируют.

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Гость|24.10.2019 18:42|

Кошек жалко!

Гость|24.10.2019 19:04|

Отключите тепло и жители сами удавят кошек.

Почему работники должы дышать вонищей от этих тварей? Пусть любители заберут их к себе домой.

Гость|24.10.2019 20:05|

Гость писал(a):

Отключите тепло и жители сами удавят кошек.

Почему работники должы дышать вонищей от этих тварей? Пусть любители заберут их к себе домой.

Блохи с тобой не согласны: они желают плодиться, размножаться на радость покровительницам кошек.

Имя: Гость
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