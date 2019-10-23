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Из жизни | Жители дома № 69 на проспекте Строителей рискуют остаться без стекол

23.10.2019|10:21
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Жители дома № 69 на проспекте Строителей в Пензе волнуются за целостность своих стекол. Рядом с их окнами опасно наклонилась световая опора.

Фото готового рухнуть на дом столба разместил в социальной сети «ВКонтакте» горожанин Дмитрий во вторник, 22 октября. Судя по комментариям к посту, угроза ЧП существует уже некоторое время и опора наклонилась еще больше после столкновения со сдававшим назад грузовиком.

«Вот когда упадет, тогда и будем разбираться. (с) Russia», «Не бойтесь, его бомжи в чермет отнесут скоро», «Накидываете веревку повыше и оттягиваете в сторону. Здесь вам никто ничем не поможет», - отреагировали на снимок пользователи.

14 октября рухнувшая на проезжую часть в Арбекове световая опора спровоцировала большую пробку. В результате падения конструкции пострадал автомобиль ВАЗ.

Источник — фото Дмитрия Андреева, vk.com/penza_live
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Гость|23.10.2019 10:53|

Назначат нового мэра, он и будет разбираться. По факту падения опоры.

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