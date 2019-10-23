23.10.2019 | 13:19

Много дополнительной работы приходится выполнять специалистам теплоснабжающей организации. Помимо того что периодически они восстанавливают поврежденные сети и порванную обмотку на них, еще и с местными жителями воюют.

«На трубах кошек кормят, мы замучились убирать за ними. Говоришь им, но бесполезно», - отметил рабочий.

Плошки стоят не только у теплотрассы на улице Егорова, но и поодаль, на полянке между двух тропинок, ведущих от конечной маршруток к домам. Традиционно к чему-то брошенному в траве присоединяется дополнительная тара - вся площадка замусорена. Сетевики говорят, что свой участок очищали, но спустя несколько месяцев нарисовалась та же картина.

«Мы вокруг воздушной теплотрассы убираем раза два-три за сезон. Бутылки кидают, а мы убираем ходим. Нам мешки выдают», - пояснил коммунальщик.

По словам местных, площадка на конечной чистая (что дорога, что тротуары), потому что чиновники регулярно бывают. Но лишь чуть дальше, вглубь дворов, видно и кошачьи забегаловки, и человеческие. Любят граждане посидеть в кустах со спиртными напитками, трех метров не проходя потом к баку, чтобы выкинуть бутылки.

«Лежит все месяцами. Дворника нет», - отметила местная жительница.

Акции по очистке все же случаются благодаря районной администрации, но редко. Сетевики рядом со своими объектами тоже стараются. А если бы никто здесь не прибирал, то в паре шагов от конечной образовалась бы гигантская свалка.