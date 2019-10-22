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Из жизни | У жителей Маяка нет добрых слов для дорожной службы

22.10.2019|13:09
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Какие слова вырываются у водителей, со стороны из-за поднятых стекол не слышно, но по артикуляции можно предположить, что они явно не благодарность дорожникам выражают.

На участке от улицы Серова к улице Бумажников машины прыгают на внезапно появившихся кочках. Да и прохожие недовольны: идеальным покрытие не казалось и раньше, но было лучше.

«Отвратительно. Конечно, хотелось бы, чтобы появилась нормальная дорога. Мы тут и в больницу ходим, и в садик. Как мост закрыли, все здесь стали ездить на Маяк, вот и разбили. Ремонтировать никто не хочет. А булыжники - это ямы засыпали. Они уже большие к тому времени стали - и Железнодорожная администрация попробовала решить проблему», - рассказала молодая мать.

У другого прохожего сложилась своя версия. По его словам, он сам видел, как проводились какие-то работы с помощью тяжелой техники. После этого и стало хуже.

«Здесь грейдер прошел, сверху и здесь все перерыл. Сейчас подсохло, а были лужи. Тут детей в поликлинику водят, в школу по непролазной жиже. Вы бы через пару-тройку дней приехали, убедились бы. На работу приходишь - надо ботинки мыть», - отметил горожанин.

Такой способ ремонта никто не оценил - ни местные, ни заезжие гости. Поток постоянный. «Служба 11» снимала сюжет в разгар рабочего дня, но народ (пеший и на машинах) постоянно курсировал между микрорайонами.

«Вообще ее давно пора в порядок привести. Может, хоть чуть-чуть лучше бы стало. Дороги нормальной и так не было, а после грейдера совсем плохая сделалась. Зачем они его пригнали, не знаю» - добавил прохожий.

На обочине - растительность, вырванная с корнями.

Ходить сложно, ездить почти невозможно. Наилучший способ преодолеть бугристый участок - пролететь над ним.

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