Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|21 окт 2019|19:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  71.74  |  $  64.39

Из жизни | В Пензенской области строительный мусор убирают по отдельным заявкам

21.10.2019|15:41
Печать

Аббревиатура ТКО вошла в жизнь населения российских регионов, в том числе и Пензенской области, с января 2019 года, когда начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Определены три региональных оператора по четырем зонам: Северной, Южной, Западной, Восточной.

«В функции регионального оператора входят сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и транспортировка их на действующие полигоны на территории региона. ТКО - это то, что произведено населением в процессе жизнедеятельности, то есть то, что подлежало потреблению и превратилось в объект отходов», - пояснил заместитель начальника УЖКХ и ГЗН Пензенской области Вячеслав Градов.

С контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов ТКО должны убирать ежедневно, в частном секторе - дважды в неделю.

Помимо твердых коммунальных отходов, региональные операторы также вывозят крупногабаритный мусор (КГМ). Это входит в коммунальную услугу «Обращение с ТКО». Население оплачивает ее по регулируемому тарифу: жители многоквартирных домов - по 3 рубля 8 копеек с квадратного метра, обитатели частного сектора - по 73 рубля 63 копейки с человека.

«КГМ - это то, что образуется в жилье, в квартирах после ремонта: линолеум, обои, отслужившая свой срок и замененная мебель. По крупногабаритному мусору у нас создано 34 маршрута по городу Пензе, практически все площадки (на 80%) вывозятся ежедневно», - рассказал генеральный директор ООО «Управление благоустройства и очистки» Андрей Архипов.

Предприятие является региональным оператором Северной зоны. В нее входят Пенза, Заречный, районы Бессоновский, Иссинский, Лунинский, Мокшанский, Шемышейский.

Помимо ТКО и КГМ, существует также строительный мусор - обломки плит, труб и так далее. Его вывоз не входит в коммунальную услугу «Обращение с ТКО». Убирают мешки с битыми кирпичами по отдельным заявкам.

«Любой человек, производящий крупномасштабный ремонт или строительство, имеет право обратиться в офис любого регионального оператора, заключить с ним договор, и организация это все вывезет», - уточнил Вячеслав Градов.

Для жителей области, у которых есть вопросы по вывозу твердых коммунальных отходов, открыты горячие линии. Телефон Управления благоустройства и очистки 45-00-20.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!