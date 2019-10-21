21.10.2019 | 15:41

Аббревиатура ТКО вошла в жизнь населения российских регионов, в том числе и Пензенской области, с января 2019 года, когда начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Определены три региональных оператора по четырем зонам: Северной, Южной, Западной, Восточной.

«В функции регионального оператора входят сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и транспортировка их на действующие полигоны на территории региона. ТКО - это то, что произведено населением в процессе жизнедеятельности, то есть то, что подлежало потреблению и превратилось в объект отходов», - пояснил заместитель начальника УЖКХ и ГЗН Пензенской области Вячеслав Градов.

С контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов ТКО должны убирать ежедневно, в частном секторе - дважды в неделю.

Помимо твердых коммунальных отходов, региональные операторы также вывозят крупногабаритный мусор (КГМ). Это входит в коммунальную услугу «Обращение с ТКО». Население оплачивает ее по регулируемому тарифу: жители многоквартирных домов - по 3 рубля 8 копеек с квадратного метра, обитатели частного сектора - по 73 рубля 63 копейки с человека.

«КГМ - это то, что образуется в жилье, в квартирах после ремонта: линолеум, обои, отслужившая свой срок и замененная мебель. По крупногабаритному мусору у нас создано 34 маршрута по городу Пензе, практически все площадки (на 80%) вывозятся ежедневно», - рассказал генеральный директор ООО «Управление благоустройства и очистки» Андрей Архипов.

Предприятие является региональным оператором Северной зоны. В нее входят Пенза, Заречный, районы Бессоновский, Иссинский, Лунинский, Мокшанский, Шемышейский.

Помимо ТКО и КГМ, существует также строительный мусор - обломки плит, труб и так далее. Его вывоз не входит в коммунальную услугу «Обращение с ТКО». Убирают мешки с битыми кирпичами по отдельным заявкам.

«Любой человек, производящий крупномасштабный ремонт или строительство, имеет право обратиться в офис любого регионального оператора, заключить с ним договор, и организация это все вывезет», - уточнил Вячеслав Градов.

Для жителей области, у которых есть вопросы по вывозу твердых коммунальных отходов, открыты горячие линии. Телефон Управления благоустройства и очистки 45-00-20.