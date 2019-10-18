18.10.2019 | 11:19

Пензенец разместил в соцсети «ВКонтакте» видео, на котором запечатлено не укладывающееся в рамки разумного поведение водителя ВАЗ-2114 в центре города.

Ролик был снят в четверг, 17 октября, в 21:44. На нем можно увидеть, как автомобилист поворачивает с улицы Володарского на улицу Горького, пересекая при этом сплошную линию и игнорируя запрещающий сигнал светофора.

Две минуты спустя та же «четырнадцатая» попадается автору видео на улице Кирова. Нарушитель едет в сторону улицы Лермонтова по крайней левой полосе, затем пересекает двойную сплошную и продолжает неспешное движение по встречной.

«Как тут многие любят писать: выйди и скажи им! Я попытался. Они задним ходом по встречке свалили», - прокомментировал автор.

Поступки водителя ВАЗа вызвали у пользователей волну негатива и возмущения. «Я, конечно, не святой, но это по иерархии уже перебор», «Осеннее обострение», - написали они.

Один из комментаторов вспомнил о странной акции автолюбителей, прошедшей вечером 17 октября в областном центре и вызвавшей недовольство горожан.

«Вчера вообще что-то странное вечером в Пензе происходило. Массовая провокация, что ли, какая была. Но вчера много таких было по всему городу. Они по встречке с аварийками массово ездили, на красный проезжали, в общем, спецом злостно ПДД нарушали», - отметил мужчина.