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Из жизни | В Пензе на улице Кирова водитель ВАЗа прокатился по встречке

18.10.2019|11:19
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Пензенец разместил в соцсети «ВКонтакте» видео, на котором запечатлено не укладывающееся в рамки разумного поведение водителя ВАЗ-2114 в центре города.

Ролик был снят в четверг, 17 октября, в 21:44. На нем можно увидеть, как автомобилист поворачивает с улицы Володарского на улицу Горького, пересекая при этом сплошную линию и игнорируя запрещающий сигнал светофора.

Две минуты спустя та же «четырнадцатая» попадается автору видео на улице Кирова. Нарушитель едет в сторону улицы Лермонтова по крайней левой полосе, затем пересекает двойную сплошную и продолжает неспешное движение по встречной.

«Как тут многие любят писать: выйди и скажи им! Я попытался. Они задним ходом по встречке свалили», - прокомментировал автор.

Поступки водителя ВАЗа вызвали у пользователей волну негатива и возмущения. «Я, конечно, не святой, но это по иерархии уже перебор», «Осеннее обострение», - написали они.

Один из комментаторов вспомнил о странной акции автолюбителей, прошедшей вечером 17 октября в областном центре и вызвавшей недовольство горожан.

«Вчера вообще что-то странное вечером в Пензе происходило. Массовая провокация, что ли, какая была. Но вчера много таких было по всему городу. Они по встречке с аварийками массово ездили, на красный проезжали, в общем, спецом злостно ПДД нарушали», - отметил мужчина.

Источник — видео vk.com/avtohampenza
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Гость|18.10.2019 11:30|

penzainform.ru писал(a):

автомобилист поворачивает с улицы Володарского на улицу Гоголя
Прям на Гоголя? С Володарского?

Гость|18.10.2019 11:31|

и как отреагирует ГАИ-ГИБДД? Чувак накосячил по-полной. Или а-й-яй штрафик ему в 500-т рублей??

Гость|18.10.2019 11:33|

Вчера, похоже, в Пензе был сплошной флэшмоб водителей с целью доказать бездействие и беспомощность ГИБДД, потерявшей контроль над городом.

Гость|18.10.2019 11:37|

penzainform.ru писал(a):

с улицы Володарского на улицу Гоголя
Это как??? Мало того, что они параллельны, так между ними еще и несколько улиц, да и начинаются/заканчиваются они даже не по одной улице...

Гость|18.10.2019 11:42|

Синяк или обдолбыш. И как всегда ГИБДД нет.

Гость|18.10.2019 11:44|

Это днище...ГИБДД и другим участникам уже в лицо плюют, а губернатор дает указания проводить беседы водителями.

Гость|18.10.2019 11:57|

ГИБДД только бабосики умеют на экзаменах у студентов стричь. Вот те в свою очередь и выступили против таких вымогателей. Почему все патрульные машины ГИБДД вдруг ночью пропали со всех дорог города? Попрятались от малолеток? Всех дежуривших в этот вечер надо досрочно уволить из органов, пусть прячутся от хулиганов у себя дома.

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