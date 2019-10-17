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Из жизни | Пешеходная тропа на аллее у школы № 12 пришла в полную негодность

17.10.2019|13:07
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Каждый день по одному-два, а то и больше отламываются куски асфальта на тротуаре в аллее между школой № 12 и детским садом № 21. Степень разрушения зависит от погоды: в сырость старый материал разваливается быстрее.

«Скачем, как козлы, то туда, то сюда. Сколько ее не делали? Лет 35, пожалуй», - возмутился пенсионер.

«У нас два садика, две школы, а тротуарчик - прыг-скок. Была дорожка как дорожка, а сейчас - канава», - добавила пензячка.

Пешеходы не раз жаловались, что по аллее сложно шагать пенсионерам, тяжело приходится женщинам с колясками. Район населен густо.

В начале недели началось строительство асфальтированной дорожки за домом № 15 на 8 Марта. Пензенцы увидели, что возможность благоустройства существует, и тема всплыла снова.

На 8 Марта работы идут за счет средств, сэкономленных на облагораживании двора по программе «Формирование современной городской среды». Часть денег жильцы попросили вложить именно в тротуар.

Аллея около школы - другое дело. Она не имеет отношения к дворам, то есть в программу «Формирование современной городской среды» ее включить не могут. Но вполне реально внести в так называемую депутатскую - по исполнению наказов избирателей.

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