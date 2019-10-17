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Из жизни | На улице Егорова горожане добираются до дома через болото

17.10.2019|12:49
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Трудна и грязна дорога к дому у жителей нескольких квартир на Егорова, 2, вынужденных шагать по болотам, порой глубоким.

«У меня двое маленьких внуков, я их забираю к себе. Пройти порой невозможно, сапоги до середины мокрые», - рассказала пензячка.

Лужи и на проезжей части стоят впечатляющие - размером с небольшие озера.

Точно такие же водоемы у самой отмостки, даже волны плещутся. Как придет нужда выйти из квартиры, хоть прямо в лужу прыгай.

Когда народ приобретал жилье в части дома, прилегающей к заднему фасаду, никто не предполагал подобных проблем.

«Здесь раньше был магазин «Инвентарьторг», потом его купили, поставили мебель, сантехнику, узаконили все это хозяйство и продали. Насколько знаю, в этом бывшем магазине четыре квартиры», - пояснила женщина.

В болотах люди прежде не тонули. Грязь, конечно, имела место, но не до такой степени.

«Раньше дорога была ниже, потом ее приподняли, асфальт положили. Где-то тут был колодец, было сухо. Как дорогу приподняли, стало болото. Как дождик - у нас потоп», - внесла ясность пенсионерка.

Когда-то автовладельцы привезли щебень и отсыпали у стены напротив дома площадку для стоянки машин. В итоге на дороге образовалось «корыто», из которого грязная жижа перетекает к входам в квартиры.

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