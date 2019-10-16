16.10.2019 | 14:49

Дом № 12 на улице Титова постепенно остается без водосточных труб. Со стороны двора почти все искорежены: время их потрепало, сосульки и снежные глыбы не пощадили. А теперь и на задней стене еще одна вышла из строя.

И тут уже целый триллер случился. Главный герой - друг жильца с третьего этажа, окно которого расположено как раз рядом с водостоком.

«Человека закрыли в комнате. Ему захотелось выпить, он открыл фрамугу, прошел по парапету и зацепился за трубу. Труба вместе с ним отлетела, он упал. Сильно не повредился, только поцарапался», - рассказал знающий человек.

Друга запер основной квартиросъемщик. За нехороший поступок приятеля он отвечать не желает.

«Закрыл, да. Вот кто сломал, тот пусть и делает! Вызывайте кого там надо и пусть делает. А я не ломал. Можно было бы меня подождать, чтобы я открыл. И ушел бы», - привел мужчина свои аргументы.

Хозяин дома грозится заставить хулигана починить водосток, ведь ему самому от поломки хуже. Дождевые осадки будут стекать по стене и со временем разрушат ее, комната промерзнет.

«Зимой дождя не будет, а весной сделаем. Никуда эта труба не денется, а упадет - похороним, что ж, если нежива будет», - запланировал горожанин.

Скорее всего, жильцы так и будут ждать капитального ремонта кровли вместе со всеми сломанными водостоками. Он намечен на 2021 год.