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Из жизни | Лужа перед контейнерами на Ленина, 10а, мешает пензенцам жить в чистоте

13.10.2019|12:14
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Тот, кто по телефону жаловался на огромную лужу на пути к контейнерной площадке, в момент съемки телевизионного сюжета присутствовать не смог. Во дворе на Ленина, 10а, журналисты «Службы 11» встретили его соседа-оптимиста.

«Человек приспосабливается в любой дурацкой ситуации. Как же нельзя подойти - подходим, выбираем сухие места, более или менее подходящие», - пояснил Михаил Михайлович.

Мастер-класс от много повидавшего в жизни.

«Я иногда подхожу и туда. А здесь мы сами кладем ДВП. Когда ДВП есть, мы положим под первый вот», - продемонстрировал порядок действий пензенец.

Если же нужно добраться до второго ящика, то путь иной.

«Вот идем сюда. Прошел, высыпал - пошел ноги помыл вон в болоте, потоптался», - описал процедуру избавления от мусора, а потом грязи на обуви Михаил Михайлович.

Проблемы начались после укладки асфальта и ремонта теплотрассы, говорит мужчина.

«Получилось, что место мусорки оказалось ниже, чем это место. И всегда здесь болото», - констатировал он.

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Гость|13.10.2019 13:22|

Они там никогда и не жили в чистоте.

Гость|13.10.2019 13:27|

Что вы врете. Жителям жить в чистоте мешает менталитет и мордовское воспитание. Все остальное - последствия.

Имя: Гость
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