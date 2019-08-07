07.08.2019 | 14:36

Ремонта продавленного тротуара и дороги люди из дома № 25 на улице 8 Марта ждали не один десяток лет. По словам старожилов, полноценной замены асфальта там не было с советских времен. В этом году процесс начался, но не посоветовались с жителями. Итог - существенные ошибки.

«То, что сделали, - это хорошо, но, на мой взгляд, дорожки бы сделать чуть пошире, потому что двум людям трудно разойтись. Маме с коляской тоже проблемно будет, у нас здесь школа, садик, как они с таких высоких бордюров будут съезжать?» - рассказал Алексей Григорьевич.

Уложить камни на изгибе нужно было плашмя. Из-за их высоты кое-где станут образовываться лужи. Почему-то на тротуаре напротив, который тоже обновили недавно, бордюры - вровень с асфальтом, а здесь делают иначе. Что в таком случае бывает, люди видели в соседнем дворе: возле дома № 21 стоят лужи. А рядом с № 25 еще и угол пешей зоны стыкуется не в ту сторону, куда нужно.

«Здесь низина, я разговаривал с рабочими, они говорят, что все проверяли, стреляли, лили воду. Но если посмотреть с того края, здесь виден уклон», - отметил Петр Яковлевич.

Кроме того, проезжая часть узкая. Утром и вечером там происходит столпотворение - родители ведут детей в сад и школу, паркуют машины прямо на дороге. В итоге остаются всего одна полоса и тротуар с частично сохранившимися низкими бордюрами, потому что авто заезжали на него.

«Дорога сейчас заужена, как мы будем разъезжаться? Две машины уже не разъедутся - это одно, а в зимний период что тут будет твориться?» - высказал опасения Петр Яковлевич.

Вариантом выхода из трудностей может стать установка знаков, запрещающих остановку, однако тогда появятся проблемы у родителей, которые везут детей в сад и школу. Второй путь - не обустраивать тротуар в этом месте, а сделать дорогу, ведь есть дублирующий на другой стороне. Его также обновили недавно. Третья возможность избежать пробок - расширить проезжую часть за счет газона, который фактически уже уничтожен.

Есть и другие мысли относительно обдуманности проекта.

«Вот на уголке асфальт положили, но осталось полтора метра. Асфальта, что ли, не хватило? Или ума?» - возмутился мужчина.

Люди опасаются, что деньги, выделенные на долгожданный ремонт, окажутся потрачены не на то, что нужно, и станет только хуже.