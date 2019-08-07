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Из жизни | Активисты призывают пензенцев вступить в борьбу за чистоту города

07.08.2019|15:14
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«Если в целом - нужно создавать экологическое движение в городе Пензе, чтобы и на остановках у нас не бросали бычки... А здесь можно даже разбить сквер, а не вот эти заросли, понимаете?» - отметила Любовь Васильевна.

Это не просто слова. Любовь Васильевна и ее подруга Тамара Николаевна вместе ухаживают за пешеходными дорожками на улице Калинина. Женщины из дома № 119а часто прогуливаются по асфальту до № 117а, до № 6 в 3-м проезде Лобачевского. Никакого мусора вдоль тропинок - активистки все собирают.

«Один год мы пропустили, и у нас так выросла амброзия! Была стеной, мы удивились. И весной приезжали люди с администрации, собирали это охапками и здесь сжигали амброзию. С тех пор я лучше ее не буду допускать, я с косой пробегу. Но я же не могу очистить все», - рассказала Тамара Николаевна.

Двум не очень сильным женщинам трудно срезать слишком длинные ветки, убирать высохшие. А этого добра вдоль тропинок много навалили.

«И еще электрики приезжают. Как опиливают - можно посмотреть. Я подбегаю к ним, говорю: «Почему за собой не убираете?» - «А мы убираем». Хотелось бы показать, как они убирают», - сообщила женщина.

Напротив бокового фасада дома на Калинина, 117а, стоит подстанция, около нее лежат кучи сухих сучков. И кругом заросли амброзии - живучего сорняка, вызывающего аллергию.

«Уничтожить с корнем, не только скосить! Чтобы люди не болели» - подчеркнула горожанка.

Женщины живут в этом районе давно, они знают его как свои пять пальцев, предлагают пути решения некоторых проблем по благоустройству. И сами вносят посильный вклад.

«За чистоту, пензенцы, вперед! Будьте неравнодушными!» - призвала Любовь Васильевна.

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