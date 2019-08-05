05.08.2019 | 19:14

Капитального ремонта крыши в этом году не будет, не дождутся его жители дома № 11 в Нефтянике. Они направляли заявление в региональный фонд еще в прошлом году с просьбой перенести сроки с 2024-го на 2019-й, потому что здание рассыпается. Оно хоть и не старое, но запущенное, кровля не защищает от осадков.

«Сплю - слышу как сыплются кирпичи. Подсыхают, наверное, и высыпаются. Зимой вода сочится в стену - и все разваливается», - рассказала жительница дома Марина. Николаевна.

Двухэтажка восьмиквартирная. Ей не повезло с управляющими компаниями. Поскольку сборы с такого количества семей маленькие, то и обслуживание велось спустя рукава: дворников люди не видели ни разу, ремонта добивались с боем.

«Делали что-то с крышей, но она все равно течет. Вон угол отвалился с этой стороны, с той стороны тоже все рушится», - пожаловалась жительница дома Любовь Ивановна.

Народ ожидал, что удастся перенести сроки капитального ремонта, поскольку текущий уже не помогает. Тем более что в доме нет неплательщиков. Но на 2019-й не удалось. В фонде ответили.

«В августе 2019-го региональным оператором планируется разместить электронный аукцион по выбору подрядной организации для оказания услуг и(или) выполнения работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества данного многоквартирного дома. В настоящее время ведется работа по подготовке технического задания», - сообщили оттуда.

Также в фонде поясняют: обеспечить безопасные условия проживания должна управляющая компания. Проблема лишь в том, что последняя (УК «Партнер») разорвала с домом отношения и с 1 августа его не обслуживает. Больше никакая организация не хочет связываться с двухэтажкой, где крышу проще заменить, чем отремонтировать.