Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|5 авг 2019|20:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |
  73.56  |  $  65.74

Из жизни | Жителям дома № 11 в Нефтянике не удалось добиться переноса капремонта

05.08.2019|19:14
Печать

Капитального ремонта крыши в этом году не будет, не дождутся его жители дома № 11 в Нефтянике. Они направляли заявление в региональный фонд еще в прошлом году с просьбой перенести сроки с 2024-го на 2019-й, потому что здание рассыпается. Оно хоть и не старое, но запущенное, кровля не защищает от осадков.

«Сплю - слышу как сыплются кирпичи. Подсыхают, наверное, и высыпаются. Зимой вода сочится в стену - и все разваливается», - рассказала жительница дома Марина. Николаевна.

Двухэтажка восьмиквартирная. Ей не повезло с управляющими компаниями. Поскольку сборы с такого количества семей маленькие, то и обслуживание велось спустя рукава: дворников люди не видели ни разу, ремонта добивались с боем.

«Делали что-то с крышей, но она все равно течет. Вон угол отвалился с этой стороны, с той стороны тоже все рушится», - пожаловалась жительница дома Любовь Ивановна.

Народ ожидал, что удастся перенести сроки капитального ремонта, поскольку текущий уже не помогает. Тем более что в доме нет неплательщиков. Но на 2019-й не удалось. В фонде ответили.

«В августе 2019-го региональным оператором планируется разместить электронный аукцион по выбору подрядной организации для оказания услуг и(или) выполнения работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества данного многоквартирного дома. В настоящее время ведется работа по подготовке технического задания», - сообщили оттуда.

Также в фонде поясняют: обеспечить безопасные условия проживания должна управляющая компания. Проблема лишь в том, что последняя (УК «Партнер») разорвала с домом отношения и с 1 августа его не обслуживает. Больше никакая организация не хочет связываться с двухэтажкой, где крышу проще заменить, чем отремонтировать.

0
0
0
0
 
Гость|05.08.2019 19:35|

Вот шакалы и экстремисты.Сирия огне,а они ремонт захотели.

Гость|05.08.2019 19:52|

Там пропенить всё строительной пеной,балонов 10 надо и всё ! Он ещё лет 30 простоит спокойно,только пропенить надо.

Гость|05.08.2019 19:56|

У нас отличный дом,что к нам пристали с этим ремонтом. Не мешайте нам жить.

Гость|05.08.2019 20:07|

Сделают после выборов 24 года.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!