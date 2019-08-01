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Из жизни | Светофор у перехода на ул. Лермонтова оказался за столбом

01.08.2019|14:47
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Светофор у пешеходного перехода на улице Лермонтова мигает тремя цветами опоре - ее теперь впору назвать световой, она отражает сигналы регулировщика.

Здесь установлены два новых, но тот, что на стороне Олимпийской аллеи, спрятался за металлической конструкцией.

Водители реагируют по-разному. «Не обращаю внимания», - отметил один. «Циферблат не видно», - пожаловался другой.

«Мешает смотреть, не видно цифры», - констатировала женщина-пешеход.

Кто-то ругается, кто-то смотрит на дублирующий светофор с другой стороны, кто-то ориентируется на отблески световых сигналов. Но все же видеть цифры хотелось бы всем.

Пензенцы уже привыкли к регулировщикам с отсчетом времени - они появились в этом десятилетии. Сначала пешеходы стали перебегать улицы, глядя на секундомер. Потом водители приучились следить за обратным отсчетом.

К хорошему привыкают быстро. Но этот регулировщик мастера почему-то решили спрятать: если смотреть с другого ракурса, он оказывается за тремя опорами - за дорожным знаком, мачтой освещения и столбом-пустышкой, который элементарно забыли срезать.

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