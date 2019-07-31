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Из жизни | На территории лицея № 2 опилили около 20 аварийных деревьев

31.07.2019|14:10
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Вдоль забора лицея № 2 со стороны улицы Бакунина дороги быть не должно, но пешеходы протоптали ее давным-давно. И теперь многие в недоумении, почему любимый путь перекрыт сухим деревом, да не одним. На территории учебного заведения они тоже лежат в большом количестве. Народу становится ясно: великаны не сами падали. Если подойти ближе, легко заметить следы пилы.

Лицей избавился от старых исполинов.

«Мне жалко, зачем их выпиливают? Таких больших деревьев больше нигде не встретишь. Для меня они отличные», - отметила горожанка.

В учебном заведении так не думают. Педагоги и сами видели, и жалобы поступали на старые деревья, угрожавшие жизни и здоровью людей. В «Службу 11» тоже были подобные обращения.

«Вот здесь упало дерево. Я не знаю, откуда, но, когда я шла здесь, мне дочь говорила: «Мам, я только прошла - и вот здесь дерево прямо упало»», - рассказала женщина.

«Потихоньку пилят и не допилят никак. На ограде лежит. Конечно, любой ветер - и отломится», - подчеркнул горожанин.

Настал черед старых великанов пойти под топор. Как сообщили в лицее, порядка 20 аварийных опилили, вырубили мертвые. Вывезут их в первой половине текущей недели. Так что скоро любимая «козья тропа» пеших пензенцев вдоль забора со стороны Бакунина освободится.

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