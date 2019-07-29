29.07.2019 | 18:09

Разительный контраст: на расстоянии метров пяти находятся ухоженный палисадник у дома № 32 на Жемчужной и грязная аллея напротив здания. Они совершенно не сочетаются.

Своими клумбами в пятиэтажке гордятся. Столько сил им отдано!

«В администрации спросила большую машину земли, привезла. Все раскидали сначала, а в следующий год девочки рассадили и каждый год еще рассаживают», - рассказала старшая по дому № 32 на ул. Жемчужной Надежда Сергеевна.

А сколько пришлось бороться активисткам с противниками чистоты и порядка! Неслучайно грозное объявление повесили. Женщины лично отгоняли от дома и нетрезвых парней, и не пьяных, но жаждущих нарвать цветов подружкам. Отстояли. Теперь, если и покушаются на растения, то намного реже.

А за аллеей за домом пенсионерки следить отказываются. Во-первых, сил не хватает на все. Во-вторых, за ней же наверняка закреплена муниципальная организация.

«В начале весны, как убрали, положили мешки, так и смотрим на них. Никому не нужно. Ездит транспорт и от ЖКО, и городской едет - мешки остаются», - пожаловалась жительница дома Галина Васильевна.

Аллея грязная не только за домом № 32, она вдоль всей Жемчужной замусоренная. Но у данной пятиэтажки еще и несколько мешков с отходами свалили.