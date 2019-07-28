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Из жизни | Реакция коммунальщиков на звонок в студию оказалась неожиданно скорой

28.07.2019|13:26
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«Видно, они услышали сюжет и сегодня утром убрали, потому что я утром шла на работу, здесь еще завал был», - сделала предположение жительница Пензы Татьяна.

Она говорит про звонок в эфире «Службы 11», который прозвучал в студии. Женщина жаловалась на то, что в арке между домами с номерами 2 и 2а на улице Металлистов огромные кучи отходов.

«Утром еще здесь было завалено прямо наполовину пакетами с мусором, бутылки пустые. Здесь же курят, пьют, из баров выходят - бутылки кидают прямо здесь, сигареты. А здесь же детская площадка. И на ней то же самое», - добавила Татьяна.

Но, договорившись о встрече на месте, ничего подобного тележурналисты не обнаружили. Чисто. Соседка Людмила Викторовна подтвердила слова Татьяны. Чудеса, в которые с трудом верится: отходы загадочным образом исчезли.

«Я даже не могу вам сказать, сколько. Мне кажется, половина обычного контейнера точно была навалена», - сообщила Людмила Викторовна.

По мнению женщин, в том, что в арке скапливаются отходы, виноваты питейные заведения поблизости.

«Всегда такая картина. Утром рано ходила на работу к семи часам, из дому выходила 5-10 минут седьмого, здесь, около Металлистов, 2, уже стояли люди в неадекватном состоянии. И все время вот эти забегаловки открыты», - добавила Людмила Викторовна.

Трудно согласиться с таким мнением, не из баров же несут пакеты с отходами. Может, отдельные бутылки завсегдатаи бросают, а пищевой мусор - из квартир. Вот о причине устойчивого, разносимого по округе запаха испражнений не поспоришь.

«Вечером идешь с работы - здесь стоят люди, которые оправляются. Да даже днем, когда выходишь в магазин или куда-либо», - посетовала пензячка.

Арка - словно туалет. Чтобы побороть запах, нужно много воды под давлением и хлорка. Кстати, не весь мусор вывезли. Пока не обратили внимания на то, что во дворе.

«Там еще с весны, субботник был, собирали все. Что под деревом лежало, так и лежит, и туда теперь накидали вообще неизвестно что. Там уже крысы бегают», - рассказала Татьяна.

Особенно обидно активистам за то, что к результатам их добровольного труда коммунальщики так относятся.

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