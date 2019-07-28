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Из жизни | На Минской, 2, соседи готовы воевать за использование общей земли

28.07.2019|14:22
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«Мы сажаем, мы поливаем, мы ростим все. Вы понимаете, что такое 80-летней женщине полить эти все цветы? И вдруг решили на нашем этом садике сделать или стоянку, или футбольное поле», - пожаловалась жительница Пензы Нина Михайловна.

С решением не согласились жители третьего подъезда на Минской, 2. Они на огороженной, но доступной всем территории не один год выращивают различные насаждения, как однолетники, так и те, что годами радуют глаз.

К украшению зеленой зоны присоединились и другие жители. Не все из них трудятся на земле, но помогают хоть как-то.

«Жилец один (он торгует) нам такую сделал загородку. Игрушки мы убираем в подвал на зиму, чтобы их не замочило. Это все с окон, из квартир. А Виктор Иванович занимается тут, у него свой огород», - рассказала и показала Нина Михайловна.

Начиналось все не с грядок, продолжает Виктор Иванович. Тут когда-то была спортплощадка.

«Я ее сделал. Волейбол сделал, теннис сделал. Как начали бить окна (она не по СниПу, она должна быть метров на 50 от дома), люди собрались с третьего подъезда, со второго, с четвертого и решили прикрыть это дело», - вспомнил Виктор Иванович.

Потому-то, говорят местные, и стали тут не мяч вверх подкидывать, а в землю вгрызаться лопатами. Нина Михайловна показала виноград и арбузы, из-за которых, по ее мнению, был поднят шум.

По словам горожанки, из пятого подъезда приходил мужчина и с Виктором Ивановичем они чуть не подрались. Тот убеждал, что сажает ягоды не для себя, а для людей, угощает и детей.

Но эти доводы, по словам жителей третьего подъезда, не подействовали, якобы соседи из другой части дома захотели использовать территорию иначе. Защитники зеленой зоны говорят, что будут стоять до конца, тем более что есть и свободная площадка в конце дома.

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Гость|28.07.2019 14:49|

Виктор Иванович Долдонов?

Гость|28.07.2019 15:27|

Жоповозки на платные стоянки. Ставить машины у дома жильцам запрещено законом. Это гостевые парковки.

Решение Верховного суда РФ.

Гость|28.07.2019 16:16|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

КАК Я ПОМНЮ ЭТОТ ДОМ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ НАЗЫВАЛИ "БЕШЕНЫЙ"!

Гость|28.07.2019 16:44|

Если вдруг,на ихнюю "доступную всем" территорию зайдут дети или неместные,эти аграномы горло перегрызут за свои грядки.

Гость|28.07.2019 16:49|

Невига себе феодалы,арбузы с виноградом,помидоры с картошкой выращивают,а детки значит где хотите играйте,двор общий,а не только для садоводов -виноградарей,выращивайте себе все это на садовых участках,а двор должен быть не огородом,а именно двором.для детей,с игровым оборудованием.

Гость|28.07.2019 17:00|

Гость писал(a):

КАК Я ПОМНЮ ЭТОТ ДОМ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ НАЗЫВАЛИ "БЕШЕНЫЙ"!
Тоже про это слышал

Гость|28.07.2019 17:39|

Наглость какая то..сажают они. На дачу всем двором. И эти жуткие мягкие уродцы...прям какой то фильм ужасов, а не дворы.

Имя: Гость
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