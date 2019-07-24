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Из жизни | На улице Карпинского пензенцы ждут транспорт под открытым небом

24.07.2019|14:35
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Неужели нельзя было сначала дождаться покупки нового павильона, а уж потом смещать старый, задала по телефону вопрос телезрительница, дозвонившаяся в студию. По ее словам, остановку на улице Карпинского в районе дома № 17 убрали еще в мае. Навес с лавочкой от торговой точки отрезали, а оставшуюся конструкцию сместили под деревья.

Таким образом, теперь и посидеть негде, и от непогоды укрыться. Под ногами отдельные плитки и песок. Недовольны все, кто ждет транспорт.

«Плохо это, очень неудобно. Были те остановки старые - все были очень довольны, а сейчас возмущаются многие», - отметила жительница Пензы Вера Николаевна.

Снимали телесюжет в солнечную погоду, когда люди прятались от жары под тенью деревьев. Но в последнее время и осадки часто случаются. Вот когда сложнее ждущим транспорт людям.

«Во время дождя негде спрятаться. Те остановки были очень удобные - и от дождя, и зимой, если метель. А сейчас очень неудобно», - добавила горожанка.

Кстати, и сами павильоны нового образца в основном вызывают негативную оценку горожан.

«Они маленькие, продувает, дождь пойдет - тоже прольет все. Бесполезно!» - высказал свое мнение житель Пензы Станислав Федорович.

Люди обращают внимание и на большое количество мусора. Раньше частный бизнес, владевший павильоном, строго следил за состоянием территории. Теперь киоск закрыт, работник перестал убираться, да и урна исчезла.

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Гость|24.07.2019 18:51|

За каким хреном этот дурень такие остановки снёс дуримар

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