24.07.2019 | 14:51

Работники одной управляющей компании зимой повредили крышу, теперь сотрудники другой должны восстановить кровлю, говорит Елена с верхнего этажа дома № 20 на улице Егорова. Иначе все закончится как на Ударной, 35. Причем произойдет это в ближайшие месяцы. Ведь процесс разрушения стены быстротечный. Еще в начале года не было никаких признаков повреждений.

«С января, когда нам начали чистить снег, нам, по всей видимости, проломили крышу, и потекла вода. По третий этаж все было затоплено у нас. Все покрытия: напольные, потолочные, все пришло в негодность. Но это все ерунда. Кирпичи начали вываливаться на прохожих!» - рассказала жительница дома.

Удивила реакция коммунальщиков.

«Приехал МУП, огородил нас ленточкой, в подъезд было ни войти ни выйти - и все. Звоним каждый день, но когда будет делаться, никто ответ не дает», - пожаловалась пензячка.

За помощью женщина обратилась в жилищную инспекцию, специалисты которой имеют право выдавать предписания коммунальщикам и наказывать их за невыполнение.

«Инспекция их оштрафовала, потому что они должны были в апреле все это сделать, потом им предоставили возможность сделать в июне, тоже все на месте. Лето кончается, вторую зиму мы не выдержим», - заключила Елена.

В управляющей компании даже не объясняют женщине свое нежелание выполнять ремонт кровли и стены. Кстати, это новая организация, прежняя перестала обслуживать дом.