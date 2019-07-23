23.07.2019 | 14:48

Пятно на потолке в коридоре в квартире Галины Федоровны существует уже много лет. И как бы она ни хотела, избавиться от него не получается. По словам женщины, на то есть объективные причины.

«Течет наверху, на чердаке, а ко мне с чердака. Расплываются пятна все больше и больше. Там маленькая дырочка около ливневки, ее замазать для домоуправления буквально час работы, там даже можно просто запенить. Они ничего не хотят делать, приходят и говорят: «Все сухо». А пятно все расплывается и расплывается, я даже не могу ремонт сделать», - пожаловалась женщина.

Галина Федоровна живет на последнем этаже Попова, 72. Этому дому чуть больше сорока лет, он крепок. Но крышу уже пришлось ремонтировать в 2010-м. Женщина утверждает, что в ее квартире улучшений не наблюдается и после обновления.

Поддерживает соседку Николай Петрович, он друг семьи.

«Во время дождя приходим - все ползет, электрощитовой в коридоре тоже заливает. Электрик приходил, говорит: «У вас электропроводка погорит, что же вы меры не принимаете?» Принимаем меры - обращаемся в управляющую компанию. Была МУП-20, но она обанкротилась, перешли, сейчас «Звезда плюс», - рассказал Николай Петрович.

В управляющей компании пояснили: следы протечек старые, сколько уже проверок было - ничего не нашли.

«Согласно неоднократным обследованиям, протечки там не существует. После проведения капремонта все нормально, все прекрасно. Между квартирой и крышей - еще чердачное помещение, где абсолютно все сухо после любых атмосферных осадков», - сообщил руководитель ООО «УК «Звезда плюс» Борис Овечкин.

Инициативная группа жильцов еще в начале десятилетия обращалась к главе города с просьбой настоять на устранении многочисленных недостатков, в том числе последствий протечки в квартире Галины Федоровны.

Глава рекомендовал всем должностным лицам отреагировать и помочь. Но следы от дождевой воды на потолке и стенах все еще существуют.