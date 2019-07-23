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Из жизни | Ремонт дороги на Большой Арбековской начнется в первой половине августа

23.07.2019|14:28
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Перемены грядут скоро на Большой Арбековской: ремонт не за горами. Напомним, пензенцы, живущие на этой улице и поблизости, давно уже требуют построить тротуар. Его на оживленном пути не существует.

«Дети, которые живут за Большой Арбековской, идут по проезжей части. При плохой погоде, в дождь, в снег, водитель не всегда может увидеть ребенка. Это очень опасно для детей», - пожаловался местный житель Владимир Владимирович.

У участка дурная слава. Сколько было дорожно-транспортных происшествий! Отрезок объездной, без светофоров, его выбирают ради сокращения расстояния и времени. Машины скоростной режим соблюдают не часто. В прошлом году погиб человек.

После трагедии была создана комиссия. На Большой Арбековской установили дополнительные знаки, но как рассмотреть их - они затаились в кустах. Листва все попрятала и ухудшила дорожную обстановку.

Владимир Владимирович писал в мэрию и выяснял судьбу проблемного участка.

«Выполнение работ по устройству тротуара на ул. Большая Арбековская запланировано на 2019 год в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», - ответили ему.

Но указанный период уже идет. Из департамента жилищно-коммунального хозяйства переслали схему планируемых работ: тротуар тянется вдоль всего опасного участка. Меняться Большая Арбековская начнет в первой половине августа.

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