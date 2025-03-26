На видеосъемку процесса сдачи ЕГЭ может уйти более 7 млн

26.03.2025 | 09:05

В Пензенской области на видеосъемку процесса сдачи школьниками ЕГЭ планируют потратить 7 425 000 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок в понедельник, 24 марта.

Прямой эфир должен вестись в дни экзаменов в соответствии с расписанием в 30 школах, а также региональном центре обработки информации.

Ранее сообщалось, что на оснащение пунктов проведения экзаменов в регионе выделили 29 млн. Эти средства пойдут на закупку 140 ноутбуков с веб-камерой и 316 многофункциональных устройств для печати, сканирования и копирования документов.

Основной период сдачи ЕГЭ стартует 23 мая и продлится до 4 июля. В Пензенской области будут действовать 42 пункта проведения экзаменов, из них 30 - на базе общеобразовательных школ, 3 - на базе вечерних (сменных) школ и 9 - на дому.

В 2025 году за ходом кампании будет следить прокуратура. Особое внимание уделят фактам неправомерных отказов ученикам при приеме в 10-й класс и незаконному привлечению школьников к административной ответственности за использование цифровых устройств на экзамене.

Кроме того, на контроле будет соблюдение прав детей участников специальной военной операции на поступление в колледжи и вузы в рамках отдельной квоты.