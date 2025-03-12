За год в школы и детсады Пензы пришло 160 молодых специалистов

12.03.2025 | 20:04

В 2024 году в школы и детсады Пензы устроилось рекордное число молодых специалистов - 160. Для сравнения: в 2023-м было принято 137 педагогов, в 2022-м - 134, в 2021-м - 75.

Такие данные указаны в докладе начальника управления образования Пензы Юрия Каленова, с которым он выступил на заседании гордумы в среду, 12 марта.

Уточняется, что эти сотрудники получают ежемесячную стимулирующую выплату в размере 6 100 рублей. В целом на нее в 2024-м имели право 1 647 педагогов в возрасте до 35 лет (27% общего числа работников).

Средняя зарплата педагогов в школах Пензы в прошлом году достигла 51 514,9 рубля, в детсадах - 48 277,4 рубля, в организациях дополнительного образования - 45 715,7.

В 2024-м увеличена ежегодная денежная выплата молодым специалистам, получаемая в течение первых 3 лет работы:

- учителям, воспитателям, преподавателям, мастерам производственного обучения, преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, руководителям физического воспитания, тренерам-преподавателям - до 41 300 рублей;

- педагогическим работникам, занимающим иные должности, - до 28 300 рублей.