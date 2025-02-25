Квот нет: пересдать один предмет на ЕГЭ смогут все 11-классники

25.02.2025 | 11:48

В 2024 году выпускники активно пользовались правом пересдать один из предметов ЕГЭ, сообщил и. о. министра образования Пензенской области Алексей Фомин на брифинге во вторник, 25 февраля.

«Большинство из тех, кто заявился, улучшили результат», - подчеркнул он.

По мнению министра, это неудивительно. «Есть определенный психологический ступор на экзамене. И когда ребенок готовился целенаправленно и знает лучше и больше, это его закономерное право, которое нужно реализовать», - пояснил Алексей Фомин.

Пересдавали по собственному желанию один из предметов десятки выпускников. «Тут никаких квот не ставится, все, кто заявится, - желание будет удовлетворено», - уточнил и. о. министра.

Возможность улучшить результат экзамена появилась в 2024 году. Шанс предоставляется только выпускникам текущего года обучения. После пересдачи засчитывают не лучший результат, а второй.