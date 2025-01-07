В 2025 году в «Разговоры о важном» добавят новые темы

07.01.2025 | 12:15

В 2025 году изменится наполнение цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном». В нем появятся новые темы, посвященные популяризации русского языка и известным русским писателям.

Поручение о внесении дополнений Минпросвещения России Президент РФ Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.

В качестве срока исполнения на портале kremlin.ru указано 1 мая 2025 года. Готовить изменения Минпрос должен совместно с администрацией президента.

Проект «Разговоры о важном» запущен в школах с 1 сентября 2022 года. Занятия для учеников 1-11-х классов проходят 1 раз в неделю - первым уроком по понедельникам.

Их цель - развитие патриотизма, воспитание нравственности и историческое просвещение. Уроки посвящаются важным датам, известным личностям, знаковым событиям, представителям каких-либо профессий.

К примеру, на первом в новом году занятии, 13 января, будут вести разговор о Дне российской печати, который отмечается в эту дату. Материалы разбиты по классам: 1-2-е, 3-4-е, 5-7-е, 8-9-е, 10-11-е, СПО. Сценарии и методические рекомендации размещаются на сайте razgovor.edsoo.ru.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поддержал идею распространить проект «Разговоры о важном» на детские сады, подчеркнув, что главное - не перегибать палку.