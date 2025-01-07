Сетевое издание|18+|Вторник|7 янв 2025|15:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

В 2025 году в «Разговоры о важном» добавят новые темы

Печать
Telegram

В 2025 году изменится наполнение цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном». В нем появятся новые темы, посвященные популяризации русского языка и известным русским писателям.

Поручение о внесении дополнений Минпросвещения России Президент РФ Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.

В качестве срока исполнения на портале kremlin.ru указано 1 мая 2025 года. Готовить изменения Минпрос должен совместно с администрацией президента.

Проект «Разговоры о важном» запущен в школах с 1 сентября 2022 года. Занятия для учеников 1-11-х классов проходят 1 раз в неделю - первым уроком по понедельникам.

Их цель - развитие патриотизма, воспитание нравственности и историческое просвещение. Уроки посвящаются важным датам, известным личностям, знаковым событиям, представителям каких-либо профессий.

К примеру, на первом в новом году занятии, 13 января, будут вести разговор о Дне российской печати, который отмечается в эту дату. Материалы разбиты по классам: 1-2-е, 3-4-е, 5-7-е, 8-9-е, 10-11-е, СПО. Сценарии и методические рекомендации размещаются на сайте razgovor.edsoo.ru.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поддержал идею распространить проект «Разговоры о важном» на детские сады, подчеркнув, что главное - не перегибать палку.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте