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Учеба

Срок действий результатов ЕГЭ заморозят на время службы в армии

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В среду, 18 декабря, комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал законопроект, согласно которому действие результатов ЕГЭ замораживается на период службы в вооруженных силах или мобилизации.

Согласно законодательству, результаты ЕГЭ действуют 4 года. Если время упущено, то экзамен нужно пересдавать.

Такая ситуация неудобна для военнослужащих, поэтому решено исключить время службы в армии из четырехлетнего срока действия результатов ЕГЭ.

«Мера распространится на граждан, поступающих на военную службу по контракту или заключающих контракт с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на вооруженные силы или войска национальной гвардии», - уточняет «Парламентская газета».

Кроме того, сенаторы выступили против другого законопроекта - об освобождении детей и супругов участников специальной военной операции от оплаты за обучение в вузах, если они получают знания на коммерческой основе. По их мнению, учебное заведение может самостоятельно снизить размер платы, однако исключительно за счет собственных средств.

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